شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة رحيل ياو أنور فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر في النادى الإسماعيلى أن ناديه لم يتلق أى عروض رسمية للتعاقد مع التوجولى ياو أنور مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الإسماعيلى لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع ياو أنور، كما أن اللاعب يقدر قيمة الظروف التي يعيشها فريقه ويفضل التركيز مع الدراويش لتصحيح مسار الفريق في النصف الثانى من الموسم".

وأضاف المصدر، "في حال وصول عروض رسمية لأى لاعب في الإسماعيلى يتم دراستها واتخاذ القرار الأمثل بالتشاور بين النادى واللاعب".

وتألق ياو أنور مع الاسماعيلى بتسجيله أهدافاً مؤثرة مع الفريق رغم صعوبة موقف الدراويش بجدول الدوري.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.