شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات 11 يناير استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 10 يناير المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من الشهر المقبل لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح أمس، الجمعة، قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة فى تاريخ النادي.