شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

وأضاف غرابة، فى تصريحات صحفية، أن مباراة تنزانيا الودية ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمراً صحفيا فى الثانية ظهر اليوم، السبت، بمقر اتحاد الكرة لإعلان تفاصيل معسكر المنتخب الذي ينطلق 2 يناير المقبل وقائمة الفراعنة النهائية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.