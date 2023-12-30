شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل عودة عمر كمال عبد الواحد للتدريبات بعد إصابة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعي بداية من الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر، عقب الإصابة التي تعرض لها مع الفريق على هامش المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخراً فى الإمارات.

وتعرض عمر كمال عبد الواحد لإصابة عضلية خلال مشاركته فى المران الأخير لمودرن فيوتشر استعداداً لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر، ليغيب عن المشاركة في البطولة.

وأكد الدكتور أحمد عيد، رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر، أنه بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد فى عضلات الساق اليمنى ما يستلزم راحة حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزاً الفترة المقبلة للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق 13 يناير المقبل فى كوت ديفوار.