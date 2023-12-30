إلغاء مباراة الكأس السوبر التركية المقامة في الرياض

الرياص - اسماء السيد - الرياض: ألغيت مباراة الكأس السوبر التركية بين العملاقين غلطة سراي وفنربهتشه التي كانت مقررة إقامتها في الرياض الجمعة، بعد خلافات حيال ارتداء قمصان تحمل رموزاً سياسية.

وقال مذيع قناة السعودية الناقلة للمباراة أنّ "المباراة ألغيت رسمياً. الخبر الأكيد هو الإلغاء".

أسباب الإلغاء

وفي بيان متأخّر ليل الجمعة السبت، شرح منظّمو موسم الرياض أسباب إلغاء المباراة قائلين "نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها الرياضي".

وأضاف البيان "وقد كنا نتطلّع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها الخاص خاصةً أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيّد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية".

وأوضح المنظّمون أنه "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديراً للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفاً عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق به، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غلطة سراي ببطل الكأس فنربهتشه مساء الجمعة لحساب الكأس السوبر التركية في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها الكأس السوبر الإسبانية والإيطالية.

لكن خلافاً حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصاناً تحمل رسماً لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة في نهاية المطاف.

ونشرت صحيفة الرياضية التركية مقاطع فيديو تظهر حافلات الفريقين والجماهير تغادر ملعب "الأول بارك" حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.

بيان تأجيل

وأصدر الناديان والاتحاد التركيّ لكرة القدم بياناً مشتركاً لإعلان تأجيل اللقاء إلى "وقت لاحق".

وذكر البيان أنّ كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم الكأس السوبر".

وأثار إلغاء المباراة سجالاً حامياً على موقع إكس حيث اندفع السعوديون للدفاع عن قرار السلطات إلغاء المباراة.