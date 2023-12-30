أمم أفريقيا: تيريم موفي خارج تشكيلة نيجيريا

الرياص - اسماء السيد - باريس: لم يُدرَج اسم لاعب نيس الفرنسي تيريم موفي الجمعة، في قائمة المنتخب النيجيري المستدعاة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة بكرة القدم في ساحل العاج بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير.

ورغم ذلك، سيتمكّن مدرّب نيجيريا البرتغالي خوسيه بيسيرو من الاعتماد على ترسانة هجومية قويّة، تضمّ مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيميهن الذي اختير في 11 كانون الأول/ديسمبر أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، ومهاجم باير ليفركوزن الألماني فيكتور بونيفاس.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الأولى التي تضم ساحل العاج المضيفة، غينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الـ25 لمنتخب نيجيريا:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد الجنوب إفريقي)، فرانسيس أوزوهو (أومونيا نيقوسيا القبرصي)، ليكي أوجو (إنيمبا آبا النيجيري).

في الدفاع: وليام تروست-إيكونغ (باوك سالونيكي اليوناني)، برايت أوساي صامويل (فنربهتشه التركي)، أولا آينا (نوتنغهام فورست الإنكليزي)، زيدو سانوسي (بورتو البرتغالي)، برونو أونيمايتشي (بوافيستا البرتغالي)، سيمي أجايي (وست بروميتش الإنكليزي)، كالفين باسي (فولهام الإنكليزي)، تشيدوزي أوازيم (بوافيستا البرتغالي)، كينيث أوميرو (قاسم باشا التركي).

في الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنكليزي)، رافايل أونييديكا (بروج البلجيكي)، جو أريبو (ساوثمبتون الإنكليزي)، فرانك أونييكا (برنتفورد الإنكليزي)، أليكس إيووبي (فولهام الإنكليزي).

في الهجوم: كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي الإنكليزي)، صامويل تشوكويزي (ميلان الإيطالي)، موزس سيمون (نانت الفرنسي)، أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي)، فيكتور أوسيميهن (نابولي الإيطالي)، فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني)، أحمد موسى (سيفاس سبور التركي)، صادق عمر (ريال سوسييداد الإسباني).