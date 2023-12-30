«مصطفى كمال أتاتورك» يتسبب في إلغاء كأس السوبر التركي بالسعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أُعلن أمس الجمعة، عن إلغاء نهائي كأس السوبر التركي الذي كان من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض بين غلطة سراي وفناربخشة، على ملعب "الأول بارك".

وتم إلغاء المباراة بعد "التلويح بلافتات وارتداء قمصان تحمل اسم وصورة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا."

وأصدر الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر منصة "إكس" بيانًا رسميا أعلن خلاله تأجيل مباراة السوبر التركي موضحا أسباب القرار.

وجاء في البيان: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقًا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم، التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها، خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية".

وتابع البيان أنه كان قد تم الاتفاق على "عزف النشيد الوطني التركي ورفع العلم التركي داخل الملعب وفي المدرجات، تقديرًا لمكانة الجمهورية التركية، إلا أنه كان مؤسفًا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى تأجيل المباراة".

وأفاد موقع "في الجول" بأن السلطات السعودية رفضت ارتداء لاعبي الفريقين قمصان مصطفى كمال أتاتورك للإحماء على أرض الملعب، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.

من جهته، أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم وناديي فنربخشة وغلطة سراي بيانا مشتركا بشأن الواقعة، جاء فيه: "قمنا بتنظيم الأمور مع الأندية بطريقة من شأنها تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية، لكن تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة إلى موعد آخر بشكل مشترك بسبب التشويشات في تنظيم المسابقة".

جدير بالذكر أن واقعة مشابهة حدثت في نوفمبر الماضي، في مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، حيث قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار اتحاد جدة فائزًا بنتيجة 3-0 أمام سباهان أصفهان، وفرض عقوبة على الأخير بخوض 3 مباريات خارج ملعبه، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار على النادي الإيراني.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعدما دخل لاعبو الفريق السعودي إلى أرض الملعب الإيراني، ليجدوا تمثالًا لقاسم سليماني، رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق، خلال ممر دخولهم.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان أصدره حينئذ أن إلغاء المباراة جاء بسبب "بعض الصور والتماثيل البعيدة عن المجال الرياضي في الملعب"، كما أمر الاتحاد الآسيوي بإزالة تلك التماثيل واللافتات.