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الامارات | شباب الأهلي يضم البرازيلي كاسكاردو

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احمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضم البرازيلي كاسكاردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن شباب الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي أميركا مينيرو لضم اللاعب برينو كاسكاردو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً مقابل 1.5مليون دولار بعقد يمتد إلى 5سنوات.

ويلعب كاسكاردو في خط الدفاع في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط المدافع، إذ نشأ في صفوف ناشئي بالميراس وانتقل على سبيل الإعارة إلى ابراشينا في 2021، ثم انتقل إلى أميركا مينيرو في 2022 بشكل نهائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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