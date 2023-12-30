محمد عبدالمنصف: أتمني إنضمام محمد صلاح للزمالك لأن ميوله زملكاوية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، عن أمنيته بانضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر و فريق ليفربول لصفوف القلعة البيضاء مستقبلًا.

وقال محمد عبدالمنصف في تصريحات تلفزيونية أن النجم الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ميوله زملكاوية، وأتمنى أن ينضم إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ويختتم مسيرته بالقلعة البيضاء.

وأكد أن هناك تواصلا مع عدد كبير من لاعبي النادي خلال الفترة الماضية خارج المنتخب، وهناك علاقة وطيدة تجمعه بهم.

وتابع: «أسرة محمد صلاح لدي إحساس أنها زملكاوية، وفي حالة انضمامه للقلعة البيضاء سيقدم إضافة كبيرة للنادي ويتمنى أن يختم حياته داخل نادي الزمالك».

في سياق متصل علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على مغادرة الدولي المصري محمد صلاح للانضمام للفراعنة خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد أمس الجمعة، حيث قال: "بالتأكيد كل خطة طويلة المدى كان من الممكن أن أضعها تعتمد بشكل كبير على اللاعبين المتاحين لدي".

وتابع: "لماذا أفكر في أكتوبر بمن يجب أن أستخدمه في يناير، عندما يكون صلاح بعيدًا، ولا أعرف من هو المتاح؟".