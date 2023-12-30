الدوري السعودي.. تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون قبل صدام الجولة الـ 19 الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا النصر ونظيره التعاون مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام التعاون في دوري روشن

رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر أمام التعاون في الدوري السعودي



في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

النصر والتعاون.. موعد المباراة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره التعاون في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تذاع المواجهة عبر شاشة قناة SSC EXTRA 1 HD .