قبل المواجهة المرتقبة.. موقف النصر والتعاون بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة هامة أمام التعاون مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.



موقف النصر والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل صدام الليلة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة جمعها من الفوز في 14 لقاء والتعادل في مباراة، والهزيمة في 3 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، محصلة 10 انتصارات، و 4 تعادلات وتلقى 4 هزائم .

معلق مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وأسندت شبكة قنوات الرياضية السعودية، مهمة التعليق على أحداث المباراة بين النصر ضد التعاون في دوري روشن السعودي للمعلق الرياضي فهد العتيبي ومحمد حسين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1ـ كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفًا.

2ـ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 16 هدفًَا.

3ـ جورج كيفين نكودو (ضمك): 14 هدفًا.

4ـ فراس البريكان (الأهلي): 11 هدفًا.

5ـ أنديرسون تاليسكا (النصر): 10 أهداف.

6ـ سالم الدوسري (الهلال)، بيرنارد مينساه (الطائي)، مالكوم (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد): 9 أهداف.

7ـ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون ايجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح)، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش