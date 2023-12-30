مدير البطولة العربية للسلة: الوفود المشاركة تشيد بالتنظيم و منتخب مصر لم يتأثر برحيل المدير الفني

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير البطولة العربية، عن تصدر منتخب مصر قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية في البطولة العربية التي تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير المقبل.

قال محمد فتحي "الحمد لله حققنا الفوز في ثلاث مباريات ومتبقي مباراة وحيدة اليوم قبل انطلاق الدور التالي، وطبقا لنظام البطولة فإن المرحلة الأولى ليست صعبة فالمباريات القوية لم تبدأ حتى الآن".

وواصل:"حتى الآن لا يمكن الحكم على المباريات إلا في أدوار التصفيات لأننا سنشهد فيها منافسة قوية".

وأكمل فتحي :"الطبيعي أن المنتخب المصري يفوز بالثلاث مباريات فهو عائد من كأس العالم ونجح في تحقيق نتائج إيجابية كما أنه لم يتأثر برحيل المدرب والمساعدين يقومون بنفس الدور، غير أن المنتخب يعاني من نقص في صفوفه، مع وجود وجوه جديدة لأول مرة".

وواصل مدير البطولة العربية لكرة السلة :"المباريات العربية الهدف منها المشاركات العربية والاستعداد للمباريات الدولية والمدربين يستغلونها دائما للدفع بدماء جديدة لكي يكون لديه بديل للدفع به في المباريات الدولية".

وأضاف:"الموسم بالنسبة لنا مستمر حتى شهر 7 لدينا تصفيات باريس والأولمبياد، كما أن باقي والمنتخبات العربية في آسيا لديها مواجهات وكذلك المغرب وتونس في افريقيا".

وتابع:"خطة اتحاد السلة بدأت منذ خمس سنوات ونسير بخطى ثابتة، حيث بدأت تجني ثمارها من سنتين بالتحديد والحمد لله أصبحنا في التصنيف الأول عربيا والثاني افريقيا والتصنيف الثاني لأن فريق جنوب السودان يستدعي جميع محترفيه وهما محترفين في أبرز دورياات العالم لذا فهو في التصنيف الأول".

وأردف:"تمكنا أن نتفوق على أنجولا بمستواها المرعب وكوت ديفوار وتونس، كما أن مستوى المنتخب المصري بات واضحا، سواء العمل الجاد للاجهزة الإدارية أو الفنية أو الاتحاد، فنحن أقوى دوري في أفريقيا والمنطقة وأفرزنا العديد من اللاعبين الممتازين".

وعن تنظيم البطولة قال:"مصر معروفة بالتنظيم الجيد، الجميع سعيد هنا بالتنظيم والبطولة ستكون أقوى مع الوقت، الفترة القادمة في خروج المغلوب سيكون هناك مفاجآت ومنافسات قوية جدا في الدور قبل النهائي والنهائي".

وعن إصابة عمرو زهران قال:"أرى أن ما حدث لن يؤثر عليه وعلى شخصيته ونتمنى له الشفاء العاجل وبإذن الله سيعود مرة أخرى للملاعب قريبا وسنعمل على عودته قبل التصفيات الأفريقية".

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي بالبطولة أمام الإمارات والكويت وأخيرًا تونس.