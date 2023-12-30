الشباب والوحدة في الدوري السعودي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي الشباب أمام نظيره الوحدة، مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 بالدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: كيم جيو

في خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور

في خط الوسط: إيفر بانيجا، كريتشوفياك، هتان باهبري، آرون

في الهجوم: كارلوس جونيور، كاراسكو

ويحتل فريق الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة فيما يأتي الشباب في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

وتقام مباراة االشباب والوحدة في الدوري السعودي فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي مساء اليوم، بالجولة الـ 19 في الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC