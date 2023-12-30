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سيريس السويدي يعلن شرطه لرحيل وسام أبو علي إلى الاهلي

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وسام أبو علي - سيريوس السويدي

وسام أبو علي - سيريوس السويدي

كشف نادي سيريس السويدي عن شرطه النهائي لرحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم وسام أبو علي ذو الأصول الفلسطينية من الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي.

ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر خلال اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي على التعاقد مع مهاجم سيريس السويدي في يناير.

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وأكد سيريس السويدي خلال الساعات الماضية أنه في حال الحصول على رض ما بين حوالي 20 إلى 25 مليون كرونة سويدية (ما بين 1.8 إلى 2.2 مليون يورو)، سيتم الموافقة على رحيله في يناير.

وشدد النادي السويدي أن اللاعب انتقل لصفوفه في الصيف بحوالي 3 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 250 ألف دولار) فقط،

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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