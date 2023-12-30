رابطة الدوري السعودي تعلن الموعد الجديد لـ مباراة الاتحاد والطائي

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، السبت 30 ديسمبر، عن تأجيل الطائي والاتحاد الذي كان من المقرر أن تقام اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

وكان فريق الاتحاد قد أعلن أمس الجمعة عدم قدرته على السفر إلى حائل لمواجهة الطائي بسبب سوء الأحوال الجوية، وأشار إلى أنه سيتواصل مع إدارة المسابقات لتحديد موعد بديل للمباراة.

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الموعد الجديد لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

قبل أن تعلن إدارة المسابقات اليوم السبت في بيان رسمي موعد اللقاء والذي أصبح يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في التاسعة مساء على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

وجاء بيان رابطة الدوري السعودي على النحو التالي:

«بناء على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر اقامتها يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، وبناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية، أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، السبت 30 ديسمبر، عن تأجيل مباراة الفريقين المشار إليها أعلاه لتقام يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في التاسعة مساء على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل».