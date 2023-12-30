رسالة مؤثرة من نجم ريال مدريد بعد جراحة الرباط الصليبي

نشر اللاعب النمساوي دافيد ألابا، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني رسالة مؤثرة بعد الجراحة الخطيرة التي أجراها بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة.

وكان المدافع الدولي النمساوي قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فياريال، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وكتب الدولي النمساوي عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “لقد استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً لاستيعاب ما حدث”.

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وخضع ألابا بعد الإصابة بيومين لعملية جراحية في ركبته اليسرى لعلاج التمزق، حيث سيحتاج لبضعة أشهر من أجل التعافي.

وأضاف: “في مسيرتي خضت بالفعل بعض التحديات، لكن ربما تكون هذه واحدة من أصعب التحديات التي واجهتني حتى الآن”. واختتم: “سأواجه هذا التحدي وسأصل لقمة الجبل”.