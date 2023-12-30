سكالوني يحسم مستقبله النهائي مع منتخب الأرجنتين

حسم ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين مستقبله النهائي مع التانجو قبل بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا والتي تضم كلًا من بيرو، تشيلي وفريق سيتم تحديده في شهر مارس 2024 من أمريكا الشمالية.

وبحسب ما ذكرتاه صحيفة “TyC Sports” الأرجنتينية أن سكالوني سيصبح على رأس الجهاز الفني لمنتخب التانجو في المسابقة القارية وبدأ هو وطاقمه التحضير لها من الآن.

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وفاجأ سكالوني الجميع خلال مؤتمره الصحفي الأخير في شهر نوفمبر الماضي ملمحًا للرحيل عن الأرجنتين رغم النجاحات التي حققها وعلى رأسها لقب كأس العالم 2022.

وشددت الصحيفة على أن سكالوني طلب خوض بعض اللقاءات الودية في شهر مارس المقبل للاستعداد لخوض تلك البطولة التي ستقام في أمريكا في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.