صفقة انتقال نجم الرجاء المغربي إلى الزمالك مهددة بالفشل بسبب الخليج

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اخر تطورات مفاوضات الزمالك للتعاقد مع التوجولي روجر أهولو، لاعب فريق الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفسخ روجر أهولو تعاقده مع نادي الرجاء البيضاوي خلال الأيام الماضية الأمر الذي جعل اللاعب محط أنظار عدد من الأندية للتعاقد معه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” لو سبورت 360″ المغربية فإن أهولو قد غادر الدار البيضاء عقب فسخ تعاقده مع الرجاء بعد إنهاء كافة التزاماته في المغرب،

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وقرر اللاعب التوجولي السفر لكوت ديفوار، لزيارة عائلته والحصول على قسط من الراحة، قبل حسم وجهته المقبلة حيث يمتلك 3 عروض للظفر بخدماته في الشتاء.

وأكدت الصحيفة أن نجم الرجاء السابق يمتلك عرضا رسميا من إدارة الزمالك، ويتوقف قرار توقيعه على حل أزمة الأبيض الخاصة بإيقاف القيد كما يوجد اهتمام من ناديان من الخليج ن للحصول على خدماته.