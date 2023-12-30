برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد المنبوذ

يقدم اللاعب الإنجليزي، ماسون جرينوود، مستوى جيد للغاية هذه الفترة رفقة خيتافي وهو الفريق الذي يلعب له معارًا من مانشستر يونايتد.

وقد اختار اللاعب اللعب في إسبانيا بعد أن انقطعت مسيرته في يناير 2022 عندما انفصل عن الفريق الأول لمانشستر يونايتد لفترة غير محددة بعد التورط في حلقة من العنف الجنسي. ورغم إسقاط جميع التهم عنه في فبراير 2023، إلا أنه بعد عدة أشهر من التحقيق الداخلي، قرر مانشستر يونايتد نقله إلى خيتافي، الذي اختار منحه فرصة جديدة.

كما أنه تحت قيادة المدرب، خوسيه بوردالاس، فإنه بدأ يستعيد مستواه لدرجة أن خيتافي يريد شراءه بالكامل.

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وعلى الرغم من ذلك فقد أوضحت صحيفة «ذا صن» أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب بالفترة المقبلة.

وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تضرب البلوجرانا إلا أن الصحيفة البريطانية أشارت أن نادي برشلونة سيقدم عرضًا بقيمة حوالي 45 مليون يورو لمانشستر يونايتد وسيقدم له القميص رقم “10” الرقم الذي أصبح مجانيًا منذ انتقال أنسو فاتي على سبيل الإعارة إلى برايتون.

من جانبه، فإن خيتافي مستعد لتقديم هذا المبلغ لمانشستر يونايتد وذلك من أجل شراء اللاعب بالفترة المقبلة.