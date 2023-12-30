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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ اليوم السبت، مباريات الجولة العشرين من الممتاز، حيث تقام 6 مواجهات قوية، أبرزهم مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 30 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

ضد لوتون تاون- 2.30 عصرا - beIN SPORTS 1
مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS 1
أستون فيلا ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 2
ولفرهامبتون ضد إيفرتون - 5 مساء - beIN SPORTS 3
كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS 4
مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست - beIN SPORTS 1

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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