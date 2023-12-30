مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ اليوم السبت، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 6 مواجهات قوية، أبرزهم مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 30 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

تشيلسي ضد لوتون تاون- 2.30 عصرا - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS 1

أستون فيلا ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 2

ولفرهامبتون ضد إيفرتون - 5 مساء - beIN SPORTS 3

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS 4

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست - beIN SPORTS 1