وجود يوسف عطال.. قائمة منتخب الجزائر لكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمته النهائية لخوض كأس الأمم الإفريقية، المقرر له أن ينطلق يوم 13 يناير المقبل.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر عودة إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان عقب تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي والذي تعرض للإيقاف بسبب دعم القضية الفلسطينية.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر لكأس الأمم الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي)، رايس مبولحي (شباب بلوزداد)، أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

خط الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، كيفين جيتون (ميتز الفرنسي)، ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي)، ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، أحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

خط الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي)، حسام عوار (روما الإيطالي)، فارس شايبي (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، رامز زروقي (فينيورد الهولندي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

خط الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي)، آدم وناس (ليل الفرنسي)، محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي)، أمين جويري (ستاد رين الفرنسي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، بغداد بونجاح (السد القطري)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

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