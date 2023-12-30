بعد عام من انتقاله.. أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

منذ عام، أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعبارة: "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا العالمي، رونالدو نصراوي".

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، عقب إنهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين.

وخاض رونالدو مع النصر 49 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 43 هدفا، وصنع 13، بواقع 56 مساهمة تهديفية.

وتمكن رونالدو من التسجيل في الدوري السعودي، دوري أبطال آسيا، البطولة العربية، كأس الملك، بالإضافة إلى الفوز بلقب البطولة العربية.

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