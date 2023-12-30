"ملوش دعوة بالجمهور".. بركات يوجه رسالة للاعب الزمالك ويستشهد بريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة إلى محمود علاء، لاعب نادي الزمالك، بعد تراجع مستواه في الفترة الماضية.

وقال محمد بركات في برنامجه عبر قناة "المحور": "بطالب محمود علاء بالتركيز داخل الملعب فقط، وجوده مهم مع الزمالك، وهو من أفضل المدافعين في مصر، بشرط أن يكون في حالته الفنية والبدنية بنسبة 100%".

وأوضح: "أنا أحب محمود علاء على المستوى الشخصي، وأتمنى أن يركز في الملعب، وألا يتشتت بما يشغله من أمور خارج الملعب، ومالوش دعوة بالجماهير وغيره".

كما وجه بركات رسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك قائلا: "معتمد جمال يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، واللاعبون يحبوه، وهذا أمر مهم في المدرب".

وأضاف: "مثال على ذلك ريال مدريد قرر مواصلة الاعتماد على كارلو أنشيلوتي لأنه يستطيع السيطرة على غرفة خلع الملابس، رغم أن المنتخب البرازيلي كان في انتظار المدرب الإيطالي".

وأتم تصريحاته: "ريال مدريد قرر مواصلة الاعتماد على أنشيلوتي، في ظل تعامله الجيد مع اللاعبين، وأنه لا يطلب صفقات عديدة، ورغم ذلك مازال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني".