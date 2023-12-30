حقيقة مفاوضات الزمالك مع مصطفى شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك حقيقة التفاوض مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت مع أحمد شوبير حول إمكانية ضم نجله مصطفى للزمالك، لكنه أبلغني بصعوبة الأمر لتمسك اللاعب بالاستمرار في الأهلي وأنه رفض العديد من عروض الإعارة آنذاك، الأمر كان مجرد نقاش شفهي وكنت أعلم الرد".

وأضاف: "مصطفى شوبير من الحراس الجيدة للغاية واعتبره مستقبل حراسة مرمى منتخب مصر وليس الأهلي فقط، لأنه يملك إمكانيات كبيرة و موهوب ولديه كل المميزات وأسلوب لعبه يختلف تماما عن والده".

واختتم عبد المنصف: "الأمور كانت جيدة في بداية المهمة مع أوسوريو، لكن طريقة لعبه هجومية بحتة ولا يهتم بالأمور الدفاعية وكان يبحث فقط عن تقديم كرة جميلة وهذا الأمر غير مريح بالنسبة لي و لحراس المرمى".

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