شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين اللجنة البارالمبية ونقابة المهن الرياضية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعى اللجنة البارالمبية لتطوير منظومة العمل بها وتفعيل دور الأكاديمية البارالمبية بجانب تأهيل الكوادر من ذوى الإعاقة والمدربة على أسس علمية للعمل في المجال الرياضى.

قامت اللجنة بتوقيع برتوكول تعاون بين اللجنة ونقابة المهن الرياضية، وسوف يشمل البرتوكول تأهيل المدربين والإداريين وتصنيفهم ومنحهم الشهادات بعد اجتيازهم الدورات التدريبية مع وضع نظام لترخيص المدربين والإداريين للعمل يجدد سنويا بناءً على اجتيازهم الدراسات التخصصية، كما يشمل البرتوكول تأهيل المصنفين وتطبيق استراتيجية التصنيف الوطني.

وقع البرتوكول كل من فتحي ندا نقيب الرياضيين، الذي أفاد بدعم كامل للجنة البارالمبية والرياضات البارالمبية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجامعات، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية، والذي قام بشكر فتحي ندا على دعمه ورعايته للمشروع، وتعاونه الكامل فى هذا الإطار.