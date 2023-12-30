شكرا لقرائتكم خبر عن كريم على معلول يحتفل ببرونزية مونديال الأندية بقميص بنزيما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر كريم علي معلول، نجل التونسي على معلول لاعب الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مرتدياً قميص كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، والميدالية البرونزية التي حصل عليها والده مع الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية الذي أقيم فى مدينة جدة.

وسجل علي معلول هدفاً فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، والتى جمعت الأهلي وفريق أوراوا الياباني وانتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.



كريم علي معلول (1)



كريم معلول (2)



كريم علي معلول يمسك الميدالية (3)



كريم علي معلول (4)

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 10 يناير المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من الشهر المقبل لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح أمس، الجمعة، قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة فى تاريخ النادي.