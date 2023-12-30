شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الأهلى للموافقة على رحيل أليو ديانج فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام احتراف المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حال وصول عرض خارجي مناسب، وشريطة أن يكون العرض المالى المقدم للحصول على الدبابة المالية مناسباً لطموحات النادى وجماهيره.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بيع أليو ديانج الفترة القادمة، حال وصول عرض مالي مغرٍ، لاسيما أنه سبق ورفض مناقشة أى عروض خارجية تخص اللاعب المالي من قبل، فى ظل الحاجة إلى جهوده، ولكن مع توافر عناصر كثيرة فى وسط ملعب الأهلي دفعت مسئولى القلعة للتفكير في بيع الدبابة المالية.

جاء تفكير مسئولى النادي الأهلي في بيع أليو ديانج، باعتبار أن حلم الاحتراف هي رغبة لدى اللاعب منذ فترة، بخلاف الاطمئنان على منطقة وسط الملعب مع وجود أكثر من لاعب مثل إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وعمرو السولية وأكرم توفيق.

ومن جانبه أكد أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، لم يطلب رحيل الثنائى على معلول وعمرو السولية، ومحمد هاني سيتم الإعلان عن تجديد عقده قريبا.

وقال أحمد حسام عوض، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا توجد أي عروض في الوقت الحالي لضم أليو ديانج، وإذا جاء عرض بقيمة مناسبة وموافقة فنية من كولر سيتم السماح له".

وأضاف عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي: "محمد هاني سيتم الإعلان عن تجديد تعاقده قريبا، وكولر لم يطلب رحيل عمرو السولية وعلى معلول".

واختتم أحمد حسام عوض حديثه قائلا: الأهلي لا يعلن عن تفاصيل المفاوضات مع أي لاعب إلا بعد انتهاء التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب، والكلام عن صفقة عمر كمال عبد الواحد وتوقف المفاوضات غير صحيح والعبرة في من يعلن الصفقة.