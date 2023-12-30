شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف صبحى والزنارى فى الزمالك بعد العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أزمة محمد صبحى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ومصطفى الزنارى لاعب الفريق، بعد السماح لهما بالعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

وارتبط اسم محمد صبحى ومصطفى الزناري بأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بسبب اشتراكهم فى أزمة مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سى بالدورى، ما أدى لتعرضهم للإيقاف وتغريمهم من قبل مجلس الإدارة، مع عرضهم للبيع، ولم يتم السماح لهم بالمشاركة مع الفريق منذ تلك الأزمة ورغم انتهاء مدة ايقافهم.

وشهدت تلك الأزمة انفراجة بعدما نجح مجلس الإدارة في تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات مقبلة، نظرًا لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وتقدم اللاعب باعتذار رسمي للإدارة وجمهور ناديه، ليفتح باب العفو عن زملائه محمد صبحى ومصطفى الزنارى.

تجديد تعاقد فتوح فتح الباب أمام عودة محمد صبحى ومصطفى الزنارى للمشاركة مع الزمالك في الفترة المقبلة، وقد يكون الطريق لعودتهما متوقف على الاعتذار للجماهير ثم منح معتمد جمال المدير الفني حق تحديد مصير اللاعبين من المشاركة.

وشهدت الأيام الماضية عودة اللاعبين الثلاثة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، لاسيما أن معتمد جمال خصص برنامجا تدريبيا للاعبين من أجل تجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية للاستعانة بهم فى أى وقت.