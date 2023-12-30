شكرا لقرائتكم خبر عن البديل الأجنبى يحدد موقف بيراميدز من رحيل باتشيكو عن القيادة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل مسئولو نادى بيراميدز الفترة الحالية جهودا كبيرة فى البحث عن مدير فنى أجنبى كفء يتولى قيادة الفريق الكروى الأول، خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تراجع نتائج الفريق مع البرتغالى جايمى باتشكيو المدير الفنى الحالى، وعدم نجاحه فى حصد أى بطولة للفريق وأخرهم لقب السوبر المحلى.

ويرغب مسئولو نادى بيراميدز فى التعاقد مع مدير فنى صاحب سيرة ذاتية قوية، وسبق له التتويج بالبطولات المختلفة، ليحل محل جايمى باتشيكو، وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أنه فى حال عدم التوصل لاتفاق مع مدرب جديد سيتم التراجع عن قرار إقالة باتشيكو.

وأضاف المصدر، أن الإدارة كانت استقرت على إقالة الخواجة البرتغالى، خاصة بعد الخسارة من مودرن فيوتشر فى نصف نهائى كأس السوبر، ثم الفوز بصعوبة على سيراميكا فى مباراة تحديد أصحاب المركز الثالث والرابع.

وأوضح المصدر، أنه رغم قرار إقالة المدرب والجلسة التى تم عقدها معه، إلا أنه فى حال عدم التوصل لاتفاق مع مدير فنى أجنبى جديد سيتم الإبقاء على باتشيكو لنهاية الموسم.

وحقق فريق بيراميدز الميدالية الخامسة فى مشواره الكروى، بعد التغلب على سيراميكا بركلات الترجيح مساء، الخميس، الماضى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري، وتحقيق برونزية البطولة.