شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يؤجل ضم محمد شكرى ظهير سيراميكا للأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من إدارة النادي تأجيل فكرة ضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا بسبب عدم قناعة المدرب السويسري التامة بقدرات اللاعب الشاب.

ورغم تألق شكري مع سيراميكا الفترة الماضية إلا أن مارسيل كولر رفض ضم اللاعب خلال يناير المقبل وطلب من مسئولى النادي تأجيل فكرة ضم اللاعب لنهاية الموسم وربما لا تتم الصفقة من الأساس.

ويرغب الأهلي فى تدعيم الجبهة اليسرى بسبب كبر سن علي معلول، لكن التدعيم قد يتم الصيف المقبل وليس فى يناير المقبل وفقاً لرؤية مارسيل كولر الذي مازال يرى أن شكري يحتاج مزيداً من الخبرات من أجل العودة للأهلي.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 10 يناير المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من الشهر المقبل لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.