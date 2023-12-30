اجتماع هام بين الخطيب وكولر: احتياجات الأهلي وملف المهاجم وموقف موديست

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة بالأهلي، اجتماعاً أمس الجمعة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حضر الاجتماع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة.

وشهد الاجتماع غياب أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم باعمال المدير التنفيذي للأهلي بسبب عدم عودته من الإمارات.

ووفقا لموقع "يلا كورة"، فقد ناقش الخطيب مع كولر تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

ونقل الموقع عن مصدر له قوله إن كولر "طلب خلال الاجتماع ضم مهاجم جديد بخلاف الإبقاء على أنتوني موديست".

وأضاف المصدر أن كولر "أكد خلال الاجتماع أن موديست سيعود للمستوى الذي كان سبباً في التعاقد معه"، مضيفا أن المدرب السويسري رتب الأسماء التي تم عرضها عليه وسلمها لمحمود الخطيب خلال الاجتماع في مركز المهاجم.

وتابع أن القائمة بدأت باللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيريس السويدي ثم مهاجم تحت السن أجنبي وبعدها ثلاثي محلي، على أن يتم التعاقد مع لاعب واحد أو أثنين من الترتيب الذي قدمه.

وأكد المصدر أن كولر طلب التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد وحسم الصفقة، مشيرا إلى أن مدرب الأهلي وافق مبدئياً على رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة سواء ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد أو غيرها، وكذلك مناقشة العروض التي تلقاها أحمد عبدالقادر مؤخرا.

كما أشار المصدر إلى أن كولر وافق على تجديد عقود الثلاثي عمرو السولية وعلي معلول ومحمد هاني ولكن وفق ضوابط معينه يراها النادي والإدارة.