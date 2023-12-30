السيتي أمام شيفيلد وقمة اليوفي وروما.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 30-12-2023، عدد من المباريات القوية على مستوى الدوري المصري والسعودي، بالإضافة إلى صدامات بالدوري الإنجليزي والإيطالي.

وفي الدوري المصري، تقام اليوم 3 مواجهات قوية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، حيث يلتقي البنك الأهلي مع المقاولون العرب، وإنبي يواجه بلدية المحلة، ويستضيف طلائع الجيش نظيره زد.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام اليوم 6 مباريات قوية، أهمها لوتون تاون مع تشيلسي، ومانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، ونوتينجهام مع مانشستر يونايتد، في الجولة الـ 20.

كما تُلعب اليوم 6 مواجهات أيضًا بالدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، أبرزها ميلان وساسولو ويوفنتوس ضد روما.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

البنك الاهلي ضد المقاولون العرب، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

طلائع الجيش ضد زد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2".

إنبي ضد بلدية المحلة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

لوتون تاون ضد تشيلسي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ولفرهامبتون ضد إيفرتون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Eleven Sports 3 HD portugal".

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أستون فيلا ضد بيرنلي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

كريستال بالاس ضد برينتفورد، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Eleven Sports 4 HD portugal".

نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد ليتشي، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".

كالياري ضد إمبولي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

أودينيزي ضد بولونيا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

ميلان ضد ساسولو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

هيلاس فيرونا ضد ساليرنيتانا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

يوفنتوس ضد روما، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

الدوري السعودي

الفتح ضد الأخدود، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 SD".

الطائي ضد اتحاد جدة، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الشباب السعودي ضد الوحدة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 SD".

التعاون ضد النصر السعودي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 SD".