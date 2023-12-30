شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى فى 2023.. 3 أجهزة فنية ووصافة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النادي المصري عام 2023، تحت الإدارة الفنية لحسام حسن، والذي تولى تدريب الفريق خلفاً لإيهاب جلال، الذي لم يحالفه الحظ في الأسابيع الأولى من عمر مسابقة الدوري ليرحل فى ديسمبر 2022 ويترك الإدارة الفنية لحسام حسن.

دعم النادي المصري صفوفه في يناير 2023 بـ 8 لاعبين هم ثنائي سيراميكا شريف دابو ورجب عمران، عبده يحيي من صفوف غزل المحلة على سبيل لإعارة لمدة 6 أشهر، سعيدو ومحمد عزام من صفوف فريق الفيوم من الدرجة الثانية، حسام جريشة وأحمد عماد من نادي بروكسي من القسم الثاني، محمد الفيومي من صفوف فريق دكرنس في الدرجة الثانية.

استمر حسام حسن في تدريب النادي المصري حتى السادس من مايو 2023، حيث أثارت أزمة التوأم مع لاعبي الفريق وخاصة الجزائري عبد الرحيم دغموم، غضب مجلس إدارة المصري، الذي قرر توجيه الشكر للتوأم من تدريب الفريق بعد شكوى اللاعب إلى الإدارة.

أنهى النادى المصرى مشاركته فى الدورى الموسم الماضين بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وقرر النادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق، تولى عبد الرازق مسؤولية الإدارة الفنية للمصري في مسابقة كأس الرابطة، وكذلك كأس مصر، وودع المصري بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما خسر النادي المصري نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

بعد انتهاء الموسم قرر مجلس إدارة النادي المصري توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، وتم التعاقد مع علي ماهر ليتولى تدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

وحتى الآن، قاد علي ماهر النادي المصري في 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 أخرى، ويحتل النادي المصري حالياً المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة.