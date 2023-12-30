رضا سليم يعود لتدريبات الأهلى الجماعية تدريجياً بعد انتهاء الإجازة

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القاهرة - سامية سيد - يعود رضا سليم لاعب الأهلي للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية مع استئناف المارد الأحمر تدريباته الشهر المقبل، حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الكتف.

ويعود رضا سليم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق، بعدما أوشك على الانتهاء من آخر مراحل التأهيل للتعافي من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً، وأجرى على إثرها جراحة فى الترقوة ومن إصابة أخرى بسيطة تعرض لها فى الأمامية.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء فى برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة ستبعده عن المباريات والتدريبات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الأصابة.

على صعيد متصل، قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 10 يناير المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من الشهر المقبل لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.