شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة معتمد جمال مع مصطفى شلبى فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى شلبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم، السبت، على ملعب النادي.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعب بعض المهام الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال مران اليوم، وذلك بعد مشاركة شلبي في التدريبات الأخيرة وتماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم بشكلٍ كامل.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.