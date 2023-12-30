شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لتقوية عضلات لاعبى الزمالك.. ومعتمد جمال يعقد جلسة قبل المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني تفاصيل فقرات المران للاعبين، وتوضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.