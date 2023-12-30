شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لتقوية عضلات لاعبى الزمالك.. ومعتمد جمال يعقد جلسة قبل المران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.
وشهدت الجلسة شرح المدير الفني تفاصيل فقرات المران للاعبين، وتوضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.
وواصل محمود علاء مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، وخضع محمود علاء لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له في ظل الإصابة التي يعاني منها في "الأنكل".
فيما خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية شاقة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال،وشهدت هذه الفقرة التركيز من مخطط الأحمال على تقوية العضلات، بجانب العمل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال خوض تدريبات بدون الكرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز