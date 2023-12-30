شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود للتدريبات الجماعية 4 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على راحة سلبية من التدريبات الجماعية منذ العودة من الإمارات، عقب مواجهة سيراميكا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة السوبر المحلى.

وحقق فريق بيراميدز الميدالية الخامسة فى مشواره الكروى، بعد التغلب على سيراميكا بركلات الترجيح مساء الخميس الماضى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري ،وتحقيق برونزية البطولة.

ومن المنتظر أن يعود فريق بيراميدز للتدريبات الجماعية يوم 4 من شهر يناير المقبل، لاسيما وإن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى حصل على أجازة وعاد إلى بلاده، على أن يعود إلى القاهرة يوم 3 يناير، فى حالة عدم تمكن الإدارة من الاتفاق مع مدير فنى أجنبى جديد يتولى المهمة، وتوجيه الشكر لباتشيكو.