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شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعباً فى قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا أبرزهم كهربا وكوكا وعاشور والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى
الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى
الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة
الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .
قائمة المنتخب
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و كاب فيردي و موزمبيق.
ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.
أعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.
وأضاف غرابة، فى تصريحات صحفية، أن مباراة تنزانيا الودية ستقام باستاد القاهرة الدولي.
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