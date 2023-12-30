شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب فى 2023.. هروب أوكلى ورحيل المنقذ وفوز وحيد بالموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المقاولون العرب عام 2023 تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، الذي كان قد تولى تدريب الفريق من الموسم قبل الماضي، حيث أنقذ ذئاب الجبل من مصير مظلم فى مؤخرة الجدول ليكمل مع المقاولون خلال الموسم الماضي.

وأنهى المقاولون العرب ترتيب جدول دوري موسم 2022-2023 في المركز السابع برصيد 44 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 34 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات، وتعادل في 17 مباراة وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.

كما تلقى المقاولون العرب خسارة ثقيلة أمام الزمالك 6-1 في الدور ربع نهائي لبطولة كأس مصر ليودع ذئاب الجبل المسابقة.

ومع بداية الموسم الجاري، تلقى مسؤولو المقاولون العرب مفاجأة صادمة، بهروب جون أوكلي لاعب الفريق إلى الدوري الليبي، دون اخطار النادي، وواجه المقاولون العرب حظاً متعثراً تحت قيادة شوقي غريب، بعدما جانبه التوفيق لتحقيق أي انتصار في أول 8 مباريات، ليرحل شوقي غريب عن المقاولون في 9 ديسمبر الجاري، تاركاً المقاولون العرب في المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل فى أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

شوقي غريب كان قد تولى تدريب المقاولون العرب في نهاية الموسم قبل الماضي، وبالتحديد في 3 أغسطس 2022، ليستمر فى قيادة الفريق لمدة سنة و4 أشهر و6 أيام، قاد شوقي غريب خلالها المقاولون فى 51 مباراة، نجح فى تحقيق 14 انتصاراً و22 تعادلاً وتلقى 15 هزيمة.

وقرر نادي المقاولون العرب تعيين طلعت محرم في الإدارة الفنية لذئاب الجبل بعد رحيل شوقي غريب، لينجح محرم في أول اختبار رسمي، في تحقيق أول فوز لذئاب الجبل في الدوري على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ليقفز المقاولون من المركز قبل الأخير إلى المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.