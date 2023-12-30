شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهلاوية و3 زملكاوية و8 محترفين فى قائمة المنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار.
وشهدت قائمة المنتخب الوطنى 7 لاعبين من الأهلى و3 لاعبين من الزمالك و6 لاعبين من بيراميدز وثمانية محترفين.
وضم فيتوريا من 7 لاعبين من الأهلى هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا".
فيما ضم فيتوريا 3 لاعبين من الزمالك هم: "محمد صبحى وأحمد فتوح وأحمد السيد زيزو".
بينما ضم فيتوريا 6 لاعبين من بيراميدز هم: "أحمد الشناوى وعلى جبر وأسامة جلال وأحمد سامى ومحمد حمدى ومصطفى فتحى".
وضم فيتوريا لاعباً واحدا من البنك الأهلى هو محمد أبو جبل، ولاعباً من مودرن فيوتشر هو عمر كمال عبد الواحد، ولاعباً من المصري البورسعيدى هو محمود حمادة.
وضم فيتوريا 8 محترفين هم: "أحمد حجازى وحمدى فتحى ومحمد الننى ومحمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا".
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى : محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى
الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى
الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة
الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا
ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.
أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.
يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.
وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا
تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..
الجولة الأولى:
مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024
الجولة الثانية:
مصر vs غانا – 18 يناير 2024
الجولة الثالثة:
مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024
يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.
وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.
وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.
كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.
وجاء المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا كالتالي..
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز