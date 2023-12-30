28 لاعبا مستبعدا من القائمة النهائية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل، وضمت القائمة 27 لاعبًا، فيما استبعد فيتوريا 28 لاعبًا من القائمة الأولية التى كانت تضم 55 لاعبًا.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد. الدفاع: محمود حمدي الونش - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد. الوسط: رمضان صبحي - حسين الشحات - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع. الهجوم: أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة. وضمت القائمة النهائية التى أعلنها فيتوريا لخوض بطولة أمم أفريقيا كلاً من.. وضمت القائمة النهائية التى أعلنها فيتوريا لخوض بطولة أمم أفريقيا كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا