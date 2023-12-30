شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لاعبا مستبعدا من القائمة النهائية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى:
حراسة المرمى: محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.
الدفاع: محمود حمدي الونش - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.
الوسط: رمضان صبحي - حسين الشحات - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.
الهجوم: أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.
وضمت القائمة النهائية التى أعلنها فيتوريا لخوض بطولة أمم أفريقيا كلاً من..
حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى
الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى
الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة
الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز