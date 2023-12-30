شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح وصبحي لقائمة المنتخب وسر شخصية الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يثق تماماً فى القدرات الفنية لثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، على الرغم من غيابهما عن المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية، لذا قرر ضمهما لقائمة المنتخب التى تستعد للمشاركة في أمم أفريقيا يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

وقال فيتوريا فى المؤتمر الصحفي المقام حالياً باتحاد الكرة، "أنا مع منتخب مصر منذ سنة ونصف، وكان واضحاً أن هناك شخصية واضحة للمنتخب استطعنا أن نخلقها، لعبنا أمام أكثر من خصم صعب، وكل خصم كان له أسلوبه ودائماً كنا نظهر بشكلنا أمام أى فريق قوي أو أقل، فريق يسعى للاستحواذ ويحافظ على الكرة، ووقت فقد الكرة نحاول استرجاعاها وفريق منظم".

وأضاف متحدثاً عن سبب ضمه لأحمد فتوح لاعب الزمالك، "طبيعي أن المنافسة هذه المرة ستكون صعبة، فكرت كثيراً فى مسألة فتوح، ولكنه لاعب أنا معجب به على المستوى الفني، وأعتقد أنه سيكون لديه إجابة طيبة على ثقتى به، وسيكون لاعباً مستقبلياً لمصر ونراهن عليه".

واختتم فيتوريا متحدثاً عن سبب ضم محمد صبحي، "بالنسبة لمحمد صبحي لو فكرت أن يقف في المباراة القادمة لن يكون لدى مشكلة ومعنى ذلك أننى أثق فيه وهو لاعب نراهن عليه في المستقبل، وفى النهاية هذا رأيي كمدرب للمنتخب".