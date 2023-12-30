كأس يونايتد: تشانغ تُفاجِئ فوندروشوفا بطلة ويمبلدون

الرياص - اسماء السيد - سيدني: ألحقت شينوين تشانغ خسارة مفاجئة بماركيتا فوندروشوفا المتوّجة ببطولة ويمبلدون، حين فازت الصين على جمهورية التشيك السبت، في المجموعة الخامسة ضمن النسخة الثانية لمسابقة كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في بيرث.

وحقّق كاسبر رود فوزه الأوّل في منافسات الفردي لكنه لم يتمكّن من قيادة النروج إلى تجنّب الخسارة أمام هولندا.

وتغلّبت تشانغ (21 عاماً) على منافستها المصنّفة سابعة عالمياً 6 1 و6 2 و6 1.

تشانغ

وقالت تشانغ الأكثر تقدّماً في تصنيف اتحاد لاعبات المضرب للمحترفات لعام 2023، والتي ارتقت إلى المركز الخامس عشر عالمياً "لقد كانت مجرّد مباراة عادية بالنسبة لي".

وأضافت "لا يهمّ من أواجه. أنا سعيدة بالفوز ومتحمّسة لمنتخب بلدي".

وفاز زميلها تشي شن تشانغ المصنّف 58 عالمياً على التشيكي ييري ليهيتشكا (31) 5 7، 6 3 و6 4 في أول ظهورٍ للصين في منافسات الزوجي المختلط.

تشانغ

وقال تشانغ "أنا سعيدٌ جداً لأنني سيطرت على مشاعري بعد خسارتي المجموعة الأولى".

وفاز كاسبر رود الأعلى تصنيفاً في تاريخ النروج والفائز ببطولة أميركا المفتوحة عام 2022، على الهولندي تالون غريكسبور 6 3 و6 4.

وتمكّن من كسر إرسال منافسه ثلاث مرات من أصل سبع، ليحقق الفوز في المباراة التي استمرت 72 دقيقة.

وساعدت هذه النتيجة في التعادل بين المنتخبين، بعدما فازت الهولندية المخضرمة أرانتشا روس على ماليني هيلغو 7 6 (7/4)، 6 1 في منافسات الفردي.

رود

وعاد رود المصنّف 11 عالمياً ليلعب إلى جانب زميلته أولريك إيغري في منافسات الزوجي المختلط لكنهما لم يتمكنا من الفوز على ديمي سفورس وويسلي كولهوف اللذين فازا 7 6 (7/5)، 7 5.

وقالت سفورس "أعتقد أننا كسرنا الإرسال بشكلٍ جيّد جداً، ووجدنا طريقة للفوز بالمباراة".

في المقابل اعتبر رود الذي خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة هذا الموسم، أن فوزه في منافسات الفردي "كان أفضل بداية هذا الموسم".

وأضاف "أنا أحب هذا الملعب حقاً. لقد كانت مباراة جيّدة بالنسبة لي".

وأردف "أنا جاهزٌ للموسم المقبل، أنا متحمّس، ولديّ الكثير من الطاقة في قدميَ".