وسام أبو علي.. مهاجم الأهلي المنتظر: تعرض لأزمة قلبية وقفزة كبيرة في قيمته التسويقية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية دنماركية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى نادي سيريس السويدي للتعاقد مع الدنماركي وسام أبو علي، مهاجم الفريق.

وقالت صحيفة "بي تي الدنماركية" إن الأهلي تقدم بعرض يبلغ 10 مليون كرونة دنماركية، (ما يعادل 45 مليون جنيه مصري)، للتعاقد مع اللاعب الدنماركي، صاحب الأصول الفلسطينية.

من هو وسام أبو علي؟

وفقا لموقع "كورة بلس"، فإن وسام هيثم أبو علي، من مواليد الأول من يناير 1999 وهو لاعب دنماركي الجنسية من أصل فلسطيني كمهاجم لنادي آي كيه سيريوس السويدي.

وبدأ وسام مسيرته في نادي ألبورج في سن الرابعة، وانتقل أبو علي إلى أكبر ناد في المنطقة ألبورج بعد ست سنوات، ولعب للمرة الأولى في الدوري الدنماركي في 15 مارس 2018 وكان اللقاء الأول أمام هورسينس.

وأحرز وسام هدفه الأول مع الفريق الأول في 22 أبريل 2018 ضد ميتيلاند، وفي أغسطس 2019، تمت إعارة أبو علي إلى نادي فيندسيسيل في الدوري الدنماركي.

وفي عام 2020 انضم "أبو علي" إلى نادي سيلكيبورج الذي انضم إليه بعقد مدته أربع سنوات حتى نهاية عام 2024.

وفي أول مباراة له ضد لينجبي بولدكلوب في 12 سبتمبر 2021، انهار أبو علي فجأة على أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفى. ونزل أبو علي من مقاعد البدلاء في الشوط الأول قبل أن يسقط مغشيا عليه في الدقيقة 59، وبعد يومين، خرج من المستشفى وبدأ إعادة التأهيل.

في مباراة ودية ضد دينامو موسكو الروسي تم نقل أبو علي من الملعب على نقالة واتجه إلى المستشفى بسبب إصابته بأزمة قلبية.

كما انتقل وسام في 13 يوليو 2023 إلى نادي آي كيه سيريوس السويدي في صفقة تمتد حتى نهاية 2027.

وولد أبو علي في الدنمارك وهو من أصل فلسطيني وهو لاعب دولي للشباب في الدنمارك، بحيث لعب للفئات العمرية "تحت 17 سنة، تحت 18 سنة وتحت 19 سنة".

وتبلغ القيمة السوقية لوسام أبو علي 1.5 مليون يورو، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وسجل في الدوري السويدي الممتاز 10 أهداف في 16 مباراة كما قدم تمريرة حاسمة، ويشار إلى أنه هداف فريقه في الموسم الحالي.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في تقييم القيمة السوقية للاعبين، فإن القيمة التسويقية لللاعب تضاعفت ثلاث مرات في 6 أشهر فقط، من 500 ألف يورو إلى 1.5 مليون.