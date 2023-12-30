فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم:

احمد سعيد

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