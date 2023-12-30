هل تعد الجماهير المصرية بالفوز بأمم أفريقيا؟.. فيتوريا يجيب

أكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا يعد الجماهير بأي شيء قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، لكنه سيعمل على الفوز وتحقيق اللقب.

وقال فيتوريا اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة أمم أفريقيا: «لا يوجد مدرب في العالم قادر على إعطاء أي وعود بتحقيق بطولة هو مقبل عليها، ومن يفعل ذلك لا يمتلك المصداقية ».

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وتابع: «ما أستطيع قوله هو أننا سنعمل على تقديم مباريات قوية، وسنسعى لخوض السبعة مباريات كاملة والوصول للمباراة النهائية».

وواصل: «كل الألقاب التي توجت بها لم أقدم قبلها أي وعود بالفوز، هذا غير منطقي في كرة القدم ».

وأتم: «لدينا طموح قوي جدا وثقة كبيرة وروح تنافسية عالية، ونمتلك جميع مقاومات النجاح. لكننا أيضًا نواجه منافسين على مستوى عال ولديهم هدف الفوز باللقب، مما يزيد رغبتنا على حصد اللقب وخوض البطولة بأقصى درجات التركيز».