أعاده من الاعتزال ثم أطاح به خارج “الكان”.. فيتوريا يكشف لغز استبعاد عبد الله السعيد

كشف روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لغز استبعاد عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز من القائمة النهائية لخوض كأس أمم إفريقيا.

وأوضح فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القائمة، أنه قرر استبعاد عبدالله السعيد من القائمة لأنه سيعتمد على طريقة لعب لا تناسبه، مؤكدًا أنه يقدره كما أن لديه قدرات فنية هائلة.

وأشار إلى أنه يملك طموح كبير في المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا المقبل، موضحًا أنه لديه كتيبة من افضل اللاعبين بجميع المراكز.

اقرأ أيضًا.. مدرب الاتحاد السعودي السابق يقترب من تدريب الشباب

وكان فيتوريا قد قام بإعادة عبدالله السعيد إلى قائمة منتخب مصر الأولية رغم إعلانه الاعتزال الدولي، ليقوم باستبعاده مرة أخرى.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة المنتخب الوطني المختارة لمعسكر يناير استعدادًا لبطولة كأس الامم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، وضمت كل من:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا