مدرب الاتحاد السعودي السابق يقترب من تدريب الشباب

أصبح سييرا، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السعودي قريبًا من تولي مهمة تدريب الشباب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة عكاظ، اليوم السبت، أن سييرا اقترب من توقيع عقد تدريب نادي الشباب السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشباب السعودي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن إقالة المدير الفني الكرواتي بيسكان، نظرًا لتراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا.. فيتوريا يوضح سر استبعاد حسين الشحات وتواجد ثنائي الزمالك في قائمة منتخب مصر

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة.

ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 30 ديسمبر الجاري.

سييرا كان قد سبق وأن تولى مهمة تدريب الاتحاد، في الفترة بين عامي 2016 إلى 2017، ثم عاد مرة أخرى في عام 2019 لتدريب العميد.

وقاد تدريب فرق أخرى في الدوري السعودي، آخرها الوحدة، والتي رحل عنها في يونيو 2023.