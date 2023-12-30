تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل السيتزن.

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وجاءت اختيارات جوارديولا لتشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جفارديول، أكانجي، آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في مؤخرة ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.