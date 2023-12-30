أول رد فعل من كولر بعد استبعاد خماسي الاهلي من منتخب مصر في أمم أفريقيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر باستبعاد 5 لاعبين من قائمة الفراعنة النهائية استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأسدل فيتوريا عصر اليوم السبت الستار على قائمة المنتخب الوطني النهائية لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ضمت 27 لاعبًا على رأسهم 7 لاعبين من الاهلي.

وجاء أسمائهم على النحو التالي” محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وكهربا ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور”.

اقرأ أيضًا: فيتوريا يوضح سر استبعاد حسين الشحات وتواجد ثنائي الزمالك في قائمة منتخب مصر

وقرر المدرب البرتغالي استبعاد الخماسي” ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات”.

وأرسل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي رسائل خاصة للاعبي المارد الأحمر بعد إعلان قائمة منتخب مصر حيث هنأ السباعي المنضم إلى قائمة الفراعنة.

وطالب المدرب البرتغالي الخماسي المستبعد بالاستمرار في الاجتهاد للحصول على فرص المشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة.